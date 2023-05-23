سيدة أعمال: الحرف اليدوية تحتاج لإلقاء الضوء عليها

نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، ‏قالت سيدة الأعمال جهاد محمد عبد الحفيظ خلال جلسات الحوار الوطني، إن ‏الصناعة المصرية ورجال الأعمال تحملوا أعباء تفوق الطاقة بعد يناير 2011 و حملة التشويه والملاحقة ومن ثم فترة الكرونا، ومن المفترض أن الآن هناك توصيات مثل تحسين بيئة مناخ الصناعة و الاستثمار بشكل لا يتوقف على التشريعات الحكومية فقط وكان أغلب مشاكل الصناعة أن الواردات والصادرات فيها إجراءات كثيرة جدا تحدث ويجب على الدولة تخفيف هذه الأعباء.

وتابعت جهاد محمد أن هناك توصية أن الدولة تعفي السفن الموردة للمواد الخام والسفن الناقلة للصادرات من رسوم المرور من قناة السويس من الاتجاهين ولو لفترة مؤقته حتى تصبح تكلفة المواد الخام علي مساواه مع المصانع المنافسة في إقليم الشرق الأوسط علما بأن قيمة هذه الرسوم لا تشكل نسبة من إجمالي عوائد الدولة من قناة السويس، متابعة أن الرئيس السيسي القى الضوء على الصناعات الصغيرة ومنها الأعمال اليدوية وحتى الآن لا يوجد أي اهتمام بالحرف اليدوية مع العلم أنها تعمل في تحقيق الأهداف الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.

الحرف اليدوية

وأضافت أن في القرى والمحافظات هناك أعمال وحرف يدوية تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها والاهتمام بها وهناك بعض النماذج أعمالها اليدوية تستحق التصدير للخارج لكن مفيش حد مسلط الضوء عليهم ، وهؤلاء الناس يحتاجون إلى بعض الدعم وهناك منهم من يصدر خارج مصر إلى فرنسا ودول أخرى لأن هذه الأعمال تمثل الهوية الوطنية و تستطيع إدخال عملة اجنبية للبلد.