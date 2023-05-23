عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيدة أعمال: الحرف اليدوية تحتاج لإلقاء الضوء عليها

جهاد محمد عبد الحفيظ
جهاد محمد عبد الحفيظ سيدة أعمال

نقلا عن فضائية إكسترا نيوز، ‏قالت سيدة الأعمال جهاد محمد عبد الحفيظ خلال جلسات الحوار الوطني، إن ‏الصناعة المصرية ورجال الأعمال تحملوا أعباء تفوق الطاقة بعد يناير 2011 و حملة التشويه والملاحقة ومن ثم فترة الكرونا، ومن المفترض أن الآن هناك توصيات مثل تحسين بيئة مناخ الصناعة و الاستثمار بشكل لا يتوقف على التشريعات الحكومية فقط وكان أغلب مشاكل الصناعة أن الواردات والصادرات فيها إجراءات كثيرة جدا تحدث ويجب على الدولة تخفيف هذه الأعباء. 

 

وتابعت جهاد محمد أن هناك توصية أن الدولة تعفي السفن الموردة للمواد الخام والسفن الناقلة للصادرات من رسوم المرور من قناة السويس من الاتجاهين ولو لفترة مؤقته حتى تصبح تكلفة المواد الخام علي مساواه مع المصانع المنافسة في إقليم الشرق الأوسط علما بأن قيمة هذه الرسوم لا تشكل نسبة من إجمالي عوائد الدولة من قناة السويس، متابعة أن الرئيس السيسي القى الضوء على الصناعات الصغيرة ومنها الأعمال اليدوية وحتى الآن لا يوجد أي اهتمام بالحرف اليدوية مع العلم أنها تعمل في تحقيق الأهداف الاقتصادية ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية.

 

الحرف اليدوية

 

وأضافت أن في القرى والمحافظات هناك أعمال وحرف يدوية تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها والاهتمام بها وهناك بعض النماذج أعمالها اليدوية تستحق التصدير للخارج لكن مفيش حد مسلط الضوء عليهم ، وهؤلاء الناس يحتاجون إلى بعض الدعم وهناك منهم من يصدر خارج مصر إلى فرنسا ودول أخرى لأن هذه الأعمال تمثل الهوية الوطنية و تستطيع إدخال عملة اجنبية للبلد.

الحوار الوطني سيدة الأعمال جهاد محمد الكرونا الصناعة مشاكل الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

توضيح عاجل من الضرائب بشأن راتب لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. تفاصيل بالأرقام

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

ترشيحاتنا

عضو بالحوار الوطني: مصر امتلأت بسائقي التكاتك والدليڤري ويجب تغيير ثقافة العمل

رواق الأزهر بعد تضامن المرصد مع مصطفى محمد: المثلية حرب على البشرية

الليلة ب 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لقضاء سهرة حمراء بالعجوزة

المخابرات الألمانية تبحث عن موظفين يتحدثون اللغة العربية.. تفاصيل

كارثة اقتصادية.. أزمة الديون تهدد 250 بنكا أمريكيا

5 أبراج كل ما تكبر تحلى .. أنت منهم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس

قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا.. صور

لن تصدق .. سعر غير متوقع لفستان شيرين عبد الوهاب

بنفرح بأحلى رجوة.. ماذا قالت الملكة رانيا في حفل حناء خطيبة ولي العهد؟

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ