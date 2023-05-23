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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة اقتصادية.. أزمة الديون تهدد 250 بنكا أمريكيا

كارثة اقتصادية..
كارثة اقتصادية.. أزمة الديون تهدد 250 بنكا أمريكيا

قال رجل الأعمال الروسي، أوليج ديريباسكا، إن حوالي 250 بنكًا أمريكيًا لن تنجو من أزمة الديون التي بدأت في الولايات المتحدة.

 

وكتب ديريباسكا، عبر “تلجرام”: "من الواضح الآن أن حوالي 250 بنكًا أمريكيًا لن ينجو بالتأكيد من هذه الأزمة… الدراما بدأت بالفعل. والدراما مع ديون الخزانة، التي ارتفعت معدلاتها، وقلق رفع سقف الدين القومي الأمريكي في الكونجرس هي واحدة من المقدمات".

وبعد انهيار عدد من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، كان أبرزها بنك “كريدي سويس” السويسري، بدأت المخاوف تظهر في الغرب بشأن الأزمة المقبلة.

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في الوقت نفسه، يواصل المودعون سحب الأموال من المؤسسات الائتمانية، حيث تم سحب 529 مليار دولار من الحسابات في الولايات المتحدة من فبراير إلى 10 مايو، وفي منطقة اليورو في فبراير ومارس، تم سحب حوالي 89 مليار يورو.

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