الليلة ب 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لقضاء سهرة حمراء بالعجوزة

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة التحريات التكميلية حول اعلان قواد عن فتيات لممارسة الحرام عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد اعتراف المتهم وفتاة ضبطت برفقته انهما يستقطبان راغبي المتعة الحرام بعد الاتفاق على سهرة حمراء بمقابل ٣ آلاف جنيه في الليلة الواحدة.

وقال المتهم انه يعرض على عملائه من راغبي المتعة الحرام صور الفتيات للاختيار منها ثم يتفق على موعد ومكان اللقاء ويرسل لهم الفتاة حتى فوجئ بسقوطه في قبضة رجال الآداب.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس قواد وفتاة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بممارسة الدعارة عبر الإنترنت في العجوزة.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع قواد وسيدة، لاتهامهما بالترويج لممارسة الدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) في العجوزة، وتبين أن القواد كان يستدرج راغبي المتعة الحرام.

وأوضحت التحقيقات، أن القواد والسيدة يستدرجان الزبائن عن طريق صفحة على الفيس بوك، بمقابل 3 آلاف جنيه في الليلة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الشاب (قواد) أنشأ صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" للترويج للممارسة الدعارة مع الفتيات، بمقابل مبالغ مالية.

ووردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود شاب يستقطب الزبائن، ترويجًا لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، في العجوزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشاب وبرفقته فتاة، تقوم بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.