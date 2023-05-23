بعد اتهامات أنقرة.. ألمانيا تستدعي السفير التركي

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها استدعت السفير التركي، أحمد بشار شين، ونفت بشدة خلال المحادثة اتهامات أنقرة بانتهاك حرية التعبير فيما يتعلق بعمليات البحث الأخيرة للصحفيين الأتراك.

ونشرت وزارة الخارجية الألمانية، على “تويتر”: "تم استدعاء السفير التركي اليوم وإبلاغه بأن الحكومة الفيدرالية تنفي بشدة مزاعم الحكومة التركية بشأن حرية التعبير والصحافة، وكذلك نظام العدالة في ألمانيا".

والأسبوع الماضي، تم استدعاء السفير الألماني في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية فيما يتعلق باحتجاز ممثلي صحيفة صباح التركية وتفتيش أماكن إقامتهم.

وقضى الصحفيون الأتراك عدة ساعات في مركز الشرطة، وبعد ذلك أطلق سراحهم.