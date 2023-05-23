قرارات مهمة فى الاجتماع السادس للاتحاد العربي للقضاء الإداري.. رئيس مجلس الدولة: حريصون على تدعيم التعاون والعمل المشترك.. قاضي بالإمارات: ناقشنا فكرة إنشاء أكاديمية بالوطن العربي

تنصيب المجلس الأعلى البحرينى رئيسًا للاتحاد لمدة عامين

تنصيب المحكمة الإدارية بالجمهورية التونسية نائبًا لرئيس الاتحاد

قاضي بالإمارات: ناقشنا فكرة إنشاء أكاديمية للقضاء الإداري بالوطن العربي

تعيين المستشار محمد عبد الوهاب أمينًأ عامًأ لاتحاد القضاء الإداري



عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري الاجتماع السادس للجمعية العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة، وبحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العُليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

أكد رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، حرص الاتحاد على توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم الإدارية ومجالس الدولة العربية، وتيسير سبل تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية الإدارية تدعيمًا للعمل العربي المشترك.

وأشار رئيس مجلس الدولة، إلى أن الاتحاد يضع نصب أعينه في إطار أهدافه لتدعيم العمل القضائي العربي المشترك، الارتقاء بنشاطه في المرحلة المقبلة والعمل على إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري وكذلك إنشاء فروع لها في الدول الأعضاء بالاتحاد، وتطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد، وإنشاء مقر دائم للاتحاد داخل مجلس الدولة بالقاهرة؛ تحقيقًا للأهداف المرجوة من إنشائه.

تحدث القاضي الشهاب الحمادي رئيس الدائرة التجارية بدولة الامارات العربية، عن أهمية انعقاد اجتماع اتحاد القضاء الإداري، قائلًا "هذا الاجتماع يتعلق بأعضاء الاتحاد الجمعية العامة للاتحاد القضاء الاداري، والذي تضمن العديد من الموضوعات، وناقشنا العديد من المحاور، وتم وضع جدول أعمال، بشأن تطوير العمل الاداري القضائي والمواقع الالكترونية لتفعيل التواصل بين الدول الاعضاء ببعضها البعض، ولاقت قبول لدي الأعضاء .

وأضاف ، تم مناقشة فكرة انشاء اكاديمية للقضاء الاداري في الوطن العربية وكانت كفكرة مطروحة ولاقت قبول ، لكن تحتاج الي لتنفيذها وقت ،و الاجتماع لاقي قبول لدي الدول الاعضاء ، وذلك في نوع من العطاء المستمر ، يعتبر الاجتماع السادس لكن في نطاق الجمعية العمومية ، وجميع الافكار المطروحة تعتبر أفكار مكملة لبعضها البعض ، ويهدف الاجتماع لإحداث تطوير واعطاء الاتحاد فاعلية اكثر ، ونقله بدلًا من اقليمي لدولي .

أكد مصدر قضائي، أن رؤساء المحاكم الإدارية العليا، اتخذوا قرارًا بتعيين المستشار محمد عبد الوهاب أمينًأ عامًأ لاتحاد القضاء الإداري، خلفًأ للمستشار محمد رسلان.

وبعد مناقشة جدول الأعمال اتخذت الجمعية العامة للاتحاد عددًا من القرارات من شأنها الارتقاء بنشاط الاتحاد وتعظيم دوره خلال المرحلة القادمة، منها:

الموافقة على تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين رئيسًا للاتحاد لمدة عامين وفقًا لوثيقة النظام الأساسي، وبالتالي أصبحت المحكمة الإدارية بالجمهورية التونسية نائبًا لرئيس الاتحاد.

- كما تم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد ليصبح:

• دولة البحرين رئيسًا.

• دولة تونس نائبًا.

• دولة مصر عضوًا.

• دولة العراق عضوًا.

• دولة الإمارات عضوًا.

كما تم تفويض رئيس مجلس الدولة المصري في تنظيم الأمانة العامة للاتحاد.

الموافقة على تعيين أمين عام وأمين عام مساعد للاتحاد.

الموافقة على مشروع لائحة الأكاديمية العربية للقضاء الإداري وإنشاء فروع لها في الدول الأعضاء.

الموافقة على تطوير ورفع كفاءة الموقع الالكتروني للاتحاد.

الموافقة على إنشاء مقر للاتحاد في مبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.

وذلك في إطار توجيهات المستشار رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بالارتقاء وتطوير أنشطة الاتحاد العربي للقضاء الإداري وتعظيم دوره خلال الفترة المقبلة ولكي يستطيع الاتحاد تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه