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رئيس التحرير
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محافظات

فريق المتابعة والدعم الفني للبرامج الجديدة يتفقد كلية الحاسبات والمعلومات بالزقازيق

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق،اليوم الفريق المكلف بمراجعة البرامج الجديدة بكلية الحاسبات والمعلومات من قِبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، التابعة لوزارة التعليم العالي ،حيث ضم فريق الزيارة أعضاء من لجنه قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كان في استقبال فريق الزيارة بكلية الحاسبات والمعلومات الدكتورة أمل فاروق عبد الجواد عميد الكلية،والدكتورة نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى،ولفيف من رؤساء الأقسام ومنسقى البرامج وأعضاء هيئة التدريس بالكلية ومدير الكلية.

ورحب الدكتور خالد الدرندلى بفريق الزيارة في رحاب جامعة الزقازيق ، مؤكدًا على عمق العلاقات والتعاون مع الوحدة التابعة للوزارة، لافتًا إلى أهمية دورها في النهوض والارتقاء بالمؤسسات التعليمية الجامعية ، انطلاقًا من أن التعليم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة.

كما أشاد رئيس الجامعة بالبرامج الجديدة بكلية الحاسبات والمعلومات مثل المعلوماتية الطبية وبرامج الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات،  لما لها من أهمية كبيرة تتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل طبقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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وأوضحت الدكتورة أمل فاروق أن الزيارة تهدف إلى الإطلاع على البنية التحتية والموارد المادية والبشرية بالكلية مما يساهم فى حصول الطلاب على خدمات تعليمية بكفاءة عالية، وفقا لأعداد الطلاب بكل برنامج ،  مشيرة أن اللجنة قامت بجولة في المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل المتخصصة مثل: معمل الأمن السيبراني  ومعمل الذكاء الاصطناعي ومعامل الحاسب الآلى المتطورة ونادي العلوم ، بالاضافة إلى زيارة الوحدات الداعمة للأنشطة التعليمية مثل مكتبة الكلية ورعاية الشباب ووحدة التدريب ووحدة إدارة الجودة بالكلية.

وعلى صعيد آخر قامت اللجنة بعقد لقاءات حرة مع جميع المشاركين في تنفيذ البرامج الأكاديمية الخاصة بالكلية من أعضاء هيئه التدريس والطلاب وبعض أولياء الامور وممثلي جهات التدريب وشركاء التطوير كما قامت اللجنة باستعراض مجموعة من مشاريع الطلاب في البرامج الجديدة والتي قاموا بتطويرها بتطبيقات متعددة، بالتعاون مع المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة بمحافظة الشرقية مثل مركز الكبد والجهاز الهضمي بههيا، وكليتى علوم ذوي الإعاقة والتأهيل والصيدلة بجامعة الزقازيق، ومعهد بحوث الإلكترونيات والمشاريع الحاصلة على الدعم من وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي.

الأعلى للجامعات التعليم والبحث العلمى التنمية المستدامة الذكاء الاصطناعي المجلس الاعلى للجامعات امتحانات برامج الذكاء الاصطناعي

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