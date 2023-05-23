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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق بالغ .. بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد التوغل العسكري الأوكراني بروسيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن التقارير حول ما يحدث في منطقة بيلجورود الروسية تثير القلق.

وقال دوجاريك: "التقارير حول ما يحدث في منطقة بيلجورود تثير القلق... ندعو الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد وكذلك عن الإجراءات والخطابات التي قد تؤدي إلى زيادة التوتر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب الكرملين، عن قلقه الشديد تجاه التوغل المسلح في بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "المسلحين الأوكرانيين" لا يزالون نشطين في المنطقة الحدودية مع روسيا في بيلجورود.

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ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان السلطات المحلية عن عملية مكافحة الإرهاب هناك لصد ما أطلقوا عليه مجموعة التخريب من أوكرانيا.

وأكد بيسكوف، أن الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا تم إطلاقها لمنع مثل هذه التوغلات وأن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود من الجانب الروسي لمنع مثل هذه الحوادث.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت كييف أنها تراقب الوضع في بيلجورود عن كثب ولكن "لا علاقة لها به".

بيلجورود روسيا أوكرانيا الأمم المتحدة الكرملين

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