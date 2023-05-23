"رقمنة".. حملة شبابية للتعريف بخدمات منصة مصر الرقمية

حل مجموعة من طلاب كلية إعلام الشروق، ضيوفا على برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية" دي ام سي"، للتكلم عن مشروع تخرجهم و الذي يخص استخدام كبار السن للتكنولوجيا.

وأوضحت الطالبة إسراء حسنين قائد حملة "رقمنة"الشبابية، أن مشروع تخرجهم قائم على حمله للتعريف بخدمات منصة مصر الرقمية.

ومن جانبه أضاف محمد رويشد عضو الحملة، أنهم لم يكونوا في البداية على علم بالمنصة الرقمية وخدماتها، وخاصة عندما قاموا باستبيان عنه، وحصولهم على النتيجة التي تضم 5% فقط من العاملين بها، و قرروا وقتها أن يقوموا بحملة توعية لها موضحين خدماتها.

و أشارت يمنى الليثي، إلى أن أكثر حاجز لاحظوه بين الناس و المنصة، هو عدم إدراكهم أو علمهم بـ الخدمات الألكترونية، و قدرتهم على استخراج أي أوراق رسمية من خلاله، وذلك ما دفع الطلاب لتعريف الناس بكيفية التعامل مع المنصة واستخراج الأوراق المطلوبة من خلال الماكينات المخصصة لذلك.