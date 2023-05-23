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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: ترتيب الأولويات الخطوة الأولى لحل المشكلات الاقتصادية

باسم لطفي
باسم لطفي

قال باسم لطفي مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الجلسات التي ناقشت مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، شهدت مقتراحات جيدة ونقاشا ثريا وحلولا مبتكرة.

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وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أول نقطة أجمع عليها المشاركون، هي ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار بجدول زمني، ووضع آليات لحل المشكلات الصناعية في أي وقت، وإيجاد قوانين للشركات الناشئة خاصة بها، وضرورة توعية المواطن بشأن الاستثمار السياحي.

وأوضح أن المهم حاليا هو ترتيب أولويات الاستثمار، ثم يأتي دور أولويات المشكلات المترتبة على ترتيب أولويات الاستثمار، والوصول لنقطة توافق على ما هية الأولويات بين الأحزاب جميعا.

وذكر أن أبرز المشكلات التي تواجه الصناعة حاليا هي تعدد جهات الولاية لأي مشروع سواء زراعي أو صناعي، ومن الجهة المنوطة بالتعامل مع المستثمر، وأيضا فكرة الشباك الواحد التي لم تنفذ حتى اليوم لأن الجهات المعنية بالترخيص لم ترقمن حتى الآن لتكون متصلة كلها إلكترونيا.

وتابع أن خطط مصر للتنمية 2030 تسير بشكل مستقر، ولولا الظروف الخارجة عن إرادتنا مثل الحرب الروسية الأوكرانية لكان الوضع الآن أفضل، لكن مصر لديها كل المقومات الصناعية الجاذبة، سوق به 105 ملايين نسمة، ولدينا محور قناة السويس، وشبكة طرق ضخمة ومناطق صناعية جاهزة ومصانع منشأة بالفعل.

الاستثمار المحلي والأجنبي الاستثمار السياحي التنمية الصناعية الحوار الوطني المشكلات الاقتصادية المشكلات الصناعية

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