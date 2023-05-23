ورش عمل.. مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: تحديات كثيرة تواجه القطاع

كشف بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، تفاصيل جلسات اليوم ضمن المحور الاقتصادي.

وقال بهاء ديمتري في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "،:" الصناعة تمس كل مواطن مصري ولجنة الصناعة من اهم اللجان في الحوار الوطني ".

وتابع بهاء ديمتري:" استمعنا إلى عدد كبير من الآراء والمقترحات في جلسات اللجنة ".

واكمل بهاء ديمتري :" هناك تحديات تواجه الصناعة في مصر ولا خلاف في ذلك"، مضيفا:" قد نحتاج إلى ورش عمل متخصصة في بعض القضايا الخاصة بالصناعة ".

ولفت بهاء ديمتري :" لا توجد خلافات قوية حول حلول التحديات التي تواجه قطاع الصناعة "، مضيفا:" كافة الأحزاب السياسية تشارك في جلسات الحوار الوطني وتم طرح مختلف وجهات النظر ".

