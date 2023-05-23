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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو التنسيقية يطالب باستغلال التعليم الفني في تلبية احتياجات المنشآت الصناعية

صدى البلد

قال مازن شقوير عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الصناعة وتوطينها تواجه بعض الأزمات ومنها عدم توافر العمالة الفنية الماهرة المناسبة في السوق الصناعي، وذلك لعدم تلاؤم مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل الصناعي.

وأكد شقوير خلال كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الصناعة ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، على ضرورة أن  يكون التعليم الفني وسيلة لتخريج ما تحتاجه المنشآت الخدمية والصناعية من مهارات وكفاءات لازمة لاستمرار العمل بكفاءة في القطاع الصناعي.
 


وتطرق عضو التنسيقية للحديث عن القوى العاملة (العمالة الفنية) وعن عدم وجودها بشكل مدرب ومؤهل للعمل في السوق الصناعي.

وأوصى شقوير بضرورة النظر في كيفية استغلال وتطوير المراكز الفنية لمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث إن هذه المراكز تشمل بعض التخصصات مثل (مهن الحاسب الآلي، التبريد، اللحام، الحدادة، الخراطة، ماكينات الورش، الطباعة، الغزل والنسيج، وغيرها الكثير من التخصصات) وذلك بعمل بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص لدراسة سبل استغلال وتطوير تلك المراكز بالشكل الأمثل، وتأهيل طلابها وذلك للعمل في شركات القطاع الصناعي بعد تخرجهم، حيت لابد من ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل الصناعي.

كما طالب تيسير اجراءات التعيين والفصل بما يضمن حقوق العمال وصاحب العمل، بما سيعود الى استقرار المؤسسات وتقليل معدل دوران العمالة.

وأكد عضو التنسيقية على إنشاء صندوق استثماري بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويكون تحت اشراف وزارة المالية لاستغلال أصول المدارس الفنية من ورش ومعدات ومعلمين لتدريب وتأهيل العمالة الفنية.

إحتياجات سوق العمل المحور الاقتصادي بالحوار الوطني المحور الاقتصادي شباب الأحزاب والسياسيين صندوق استثماري مازن شقوير

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