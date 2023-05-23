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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكالة بترا الأردنية تبرز تصدر القاهرة قائمة أفضل عواصم إفريقيا "ذكاء" للعام 2023

صدى البلد

أبرزت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، خبر تصدر القاهرة قائمة لأفضل عواصم إفريقيا "ذكاء" للعام 2023 وهي القائمة التي يصدرها المعهد الدولي للإدارة ومقره مدينة لوزان السويسرية كل ثلاثة أعوام.

وأشارت الوكالة إلى أن التقييم الذي شمل أعوام 2020 -2021 - 2022 يستند على ما يعرف بمؤشر المدن الأذكى في العالم والذي يقيّم أوضاع جودة الحياة في 141 مدينة وعاصمة حول العالم وفق معايير محددة تتمحور حول مستوى التمتع بالتكنولوجيا لسكانها في المقام الأول وسهولة الاعتماد على الإنترنت، إلى جانب جودة الرعاية الصحية واستتباب الحالة الأمنية وسهولة الحركة بما يحقق استدامة الحياة فيها.

كما تعتمد المعايير كذلك، على احتساب الاعتبارات البيئية والقابلية للعيش في كل مدينة وكذلك احتساب اعتبارات تتعلق بحسن خدمات الصرف الصحي وتوافر الإنارة و مياه الشرب النقية.

واعتبر المعهد الدولي للإدارة أنه استنادا لتلك المعايير تتصدر العاصمة المصرية القاهرة الترتيب الأول إفريقيا حيث حصلت على 779 نقطة، وتلتها مدينة الجزائر العاصمة 776 نقطة ثم تونس العاصمة 775 نقطة، ثم كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا 751 نقطة، ثم غانا 707 نقاط، ثم تليها الرباط 702 نقطة.

 

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