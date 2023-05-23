التنسيق الحضاري: لجنة متخصصة لوضع لافتة عاش هنا على المنازل.. والمبادرة غير إلزامية

أكد محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ، أن هناك لجنة متخصصة هي من تختار الأسماء التي يتم وضعها على لافتات "عاش هنا"، مشيرا إلى أن اللجنة تتضمن أسماء كبيرة من كافة الفئات والقطاعات، وهي من تحدد أسماء الذين تضمهم مبادرة "عاش هنا".

وأوضح "أبو سعدة"، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على شاشة "القاهرة والناس"، أن وضع لافتة "عاش هنا" غير إلزامية و90% يكونون سعداء من وجود هذه اللافتات على عقاراتهم، إلا أنه ونادرًا ما يكون هناك اعتراض من قبل أي شخص، ويكون له علاقة بوجود خلاف مع الأشخاص والورثة.

وأشار محمد أبو سعدة، إلى أن مبادرة "عاش هنا" تكريم للأسماء والرموز الكبيرة، مؤكدًا أن لافتة "عاش هنا" تتضمن "QR Codes" وعند تسليط كاميرا الموبايل عليه يتم نقلك لصفحة بها كافة المعلومات المهمة عن الشخصية.