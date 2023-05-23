نحتاج حلولا عاجلة.. رئيس صناعة النواب: يجب تقديم تيسيرات للمصنعين في مصر

كشف معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تفاصيل جلسات اليوم ضمن المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني.

وقال معتز محمود في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "،:" إن العالم يمر بأزمة اقتصادية عالمية تؤثر على اقتصاد مصر ".

وأضاف معتز محمود :" نحتاج إلى حلول عاجلة ومنها ضرورة التركيز على صناعات المواد الخام التي يتم تصديرها كما هي للخارج ".

وتابع معتز محمود: "لا بد من دعم الصناعة كي تكون قادرة على المنافسة عالميا ".

وأكمل معتز محمود: "لا بد من تقديم تسهيلات للمصنعين في مصر من أجل توفير الفاتورة الاستيرادية لبعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج ".

ولفت معتز محمود: "يجب تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة واللجان المتخصصة بمجلس النواب من أجل إزالة كافة العوائق التي تواجه المستثمرين صناعيا ".

