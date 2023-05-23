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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نحتاج حلولا عاجلة.. رئيس صناعة النواب: يجب تقديم تيسيرات للمصنعين في مصر

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تفاصيل جلسات اليوم ضمن المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني.

 

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وقال معتز محمود في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "،:"  إن العالم يمر بأزمة اقتصادية عالمية تؤثر على اقتصاد مصر ".

 

وأضاف معتز محمود :" نحتاج إلى حلول عاجلة ومنها ضرورة التركيز على صناعات المواد الخام  التي يتم تصديرها كما هي للخارج ".

 

وتابع معتز محمود: "لا بد من دعم الصناعة كي تكون قادرة على المنافسة عالميا ".

 

وأكمل معتز محمود: "لا بد من تقديم تسهيلات للمصنعين  في مصر من أجل توفير الفاتورة الاستيرادية لبعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج ".

 

ولفت معتز محمود: "يجب تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة واللجان المتخصصة بمجلس النواب من أجل إزالة كافة العوائق التي تواجه المستثمرين صناعيا ".
 

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