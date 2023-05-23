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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق في البيت الأبيض بعد استهداف الصين لشركة ميكرون تكنولوجي الأمريكية

أمريكا والصين
أمريكا والصين

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الاتهامات الصينية لشركة "ميكرون تكنولوجي" لصناعة الرقائق الإلكترونية لا تستند إلى حقائق.

وأضاف البيت الأبيض: “قلقون إزاء الاستهداف الصيني والمداهمات التي لحقت بالشركات الأمريكية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن هناك تعاون بينه وبين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومع الحلفاء ومجتمع الأعمال، لمعالجة القيود التي تفرضها الصين على الرقائق الإلكترونية التي تصنعها شركة ميكرون الأمريكية.

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وأضاف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان، إن الإجراء الذي أعلنته الحكومة الصينية ضد شركة ميكرون الأمريكية هو استخدام مقلق للإكراه الاقتصادي ضد الولايات المتحدة.

وأشار شومر إلى أنه يعمل عن كثب مع إدارة الرئيس الأمريكي ليتم توضيح للحكومة الصينية أن هذا النوع من السلوك غير مقبول وغير منتج.

الاستهداف الصيني أمريكا الصين البيت الأبيض ميكرون تكنولوجي

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