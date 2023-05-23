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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مؤسس مبادرة بلدنا نسيج واحد: مصر عودتنا على الوقوف بجوار أشقائها

صدى البلد

قال عبد الرحمن بشاري، مؤسس مبادرة “بلدنا نسيج واحد”، إن المبادرة تحاول التسهيل على السودانيين، من خلال توفير منازل مجانية أو بإيجار بسيط، من خلال مساعدات خيرية، حتى انتهاء الأحداث في بلادهم والعودة مرة أخرى، موضحًا أن الأزمة السودانية ومن قبلها زلزال سوريا، دق ناقوس الخطر بضرورة وجود صندوق عربي للأزمات، حتى لا يقتصر الأمر على محاولات فردية من بعض الدول.

 

وأضاف “بشاري”، أن الدولة المصرية عودتنا دائما على الوقوف بجوار أشقاءها في وقت الأزمات، وقدمت مساعدات كبرى للسودان كانت بمثابة طوق نجاة حقيقي من خلال المعابر أرقين وقسطل، موضحًا أن الدول العربية الكبرى وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات وقطر قدمت مساعدات كبرى للسودان وسوريا وكذلك لبنان وفلسطين، مشيرا إلى أن المساعدات كانت طوق نجاة حقيقي لهذه الشعوب في محنتها.

 

وأشار إلى أن الأزمات الحالية لا يلوح في الأفق حل قريب، ما يستلزم من المنظمات والوحدات الإغاثية الاستمرار في تقديم دعمها ومساندتها للشعوب المتضررة، موضحًا أن المبادرة تسعى جاهدة لتوفير جميع الاحتياجات للسودانيين المتواجدين مجانا، والعلاقات الطيبة مع الأشقاء السودانيين ليست بالجديدة، فمنذ قديم الزمن يوجد هذا الارتباط بالمصاهرة والتجارة وغير ذلك من مظاهر المحبة والأخوة والود.

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