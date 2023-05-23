لو سيارتك أوتوماتيك.. أسباب تلف ناقل الحركة ونصائح للحفاظ عليه

يعتبر ناقل الحركة في السيارة أحد أهم الأجزاء الحيوية، ويتسبب الاستخدام الخاطئ والعنيف له لحدوث أضرار كبيرة تتطلب تكلفة عالية لإصلاحه أو تغييرة.

ناقل الحركة

أسباب تلف ناقل الحركة ونصائح للحفاظ عليه ونصائح للحفاظ عليه

عدم تغيير وضعية القيادة من D الى R أثناء القيادة.

تجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة على الحد.

عدم الضغط على عصا ناقل الحركة بيديك بصفة مستمرة أثناء القيادة.

إجراء صيانة دورية وفق المواعيد المقررة.

افحص زيت ناقل الحركة بانتظام، وتغييره مرة كل عام، وتغيير فلتر زيت ناقل الحركة بالتزامن مع تغيير الزيت.

تسخين السيارة قبل الانطلاق، وخاصة في ساعات الصباح الباكر وفي فصل الشتاء عند إيقاف السيارة لساعات طويلة.

صيانة محرك السيارة بانتظام، حيث تؤثر أعطال المحرك على ناقل الحركة الأوتوماتيك بشكل مباشر وقد تؤدي لتلفه

تجنب سحب السيارات الأخرى أو تحميل أوزان زائدة عن الحد.

استخدم الفرامل برفق، حيث يؤدي استخدام الفرامل بعنف والدوس عليها باستمرار قد للتأثير سلباً على ناقل الحركة الأوتوماتيك

يؤدي الاستخدام الخاطئ للفرامل لتشكيل ضغطًا على التروس وعلى حركة الزيت بداخله مما يؤدي لتلفه.