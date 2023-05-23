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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

11 توصية.. رياضة النواب توافق على موازنتي الوطنية للتدريب وهيئة إستاد القاهرة

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي للعام المالي .

وأصدرت اللجنة خلال الاجتماع الذي استمر لمدة ٦ ساعات، ٧ توصيات  الحكومة بشأن موازنة الاكاديمية الوطنية للتدريب و٤ توصيات متعلقة بموازنة هيئة استاد القاهرة  والتي جاءت علي النحو التالي :-


أولاً: بالنسبة لمشروعي ربط الموازنة والخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للعام المالي 2023/2024:


1 – تمويل عجز نشاط الأكاديمية الجاري بمبلغ 100 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة للدولة ضمانًا لاستمرار نجاحها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية من إنشائها وتمويل الموازنة الاستثمارية للأكاديمية بمبلغ 70 مليون جنيه مساهمة مساهمة لتمويل الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 والتي تتمثل في استكمال الأعمال المستحدثة لمشروع إعادة تطوير وتجهيز مبان الأكاديمية؛ وعليه يكون إجمالي المساهمة المطلوبة من الخزانة العامة لصالح الأكاديمية مبلغ 170 مليون جنيه.


2 - تمويل وزارة المالية لتكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات الخاصة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لصالح الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وعدم تحميلها على موازنة وزارة الشباب والرياضة.


3- تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتلبية وتنفيذ كافة التكليفات والبرامج الرئاسية والتي تنفذ الأكاديمية بعضها دون عائد مما ينتج عنه زيادة عجز النشاط وخسائر الأكاديمية وذلك لزيادة المصروفات والتكاليف الخاصة بتنفيذ تلك الخدمات والبرامج دون أثر على إيراداتها.


4 - توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة.


5 – إدراج وزارة التخطيط مبلغ 400 مليون جنيه بمشروع الموازنة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك لمشروع إنشاء فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية والتي جاءت ضمن توصيات منتدى شباب العالم لعام 2018 حيث تمثل هذه التكلفة المقترحة قيمة دفعة مقدمة من قطعة أرض محل تعاقد والتي تم الاتفاق عليها عام 2021، بالإضافة إلى قيمة الاستشارات الهندسية لأعمال التصميم على أن يتم التمويل من مساهمات الخزانة العامة للدولة.


6 - استثناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإتاحة كامل مبلغ المساهمات المدرجة بقانون موازنتها في بداية العام بدلا من الأول من إبريل وفقًا لقانون الموازنة. 


7 - زيادة الدعم التمويلي المخصص للأكاديمية من وزارة المالية في الموازنة الاستثمارية ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلا من 70 مليون جنيه ورفع مبلغ المساهمة الجارية ليصل إلى 70 مليون جنيه بدلا من 40 مليون جنيه.


ثانيًا: بالنسبة لمشروعي ربط الموازنة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للعام المالي 2023/2024:


1 - دعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي بكامل تشكيله لمناقشة الخطط المستقبلية للهيئة والتأكد من أن الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يضمن تحولها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.


2 - قيام لجنة الشباب والرياضة بزيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لتفقد منشآتهاللوقوف على أرض الواقع في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.


3 – إلغاء إدراج مشروع " استكمال المضمار الدولي للدراجات " والمخصص له طبقًا لتقديرات العام المالي 2023/2024 مبلغ 18 مليون جنيه لضبط النفقات الاستثمارية للهيئة وتوجيهها لمشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية تمكن الهيئة من تعظيم مواردها وبموافقة المدير التنفيذي للهيئة على إلغاء إدراج هذا البند في الموازنة.


4 – رفض كل التوصيات المقترحة من الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي بالزيادات الواردة إلى اللجنة حيث أنه تم عقد اجتماع بين ممثلي وزارة المالية وممثلي الهيئة بشأن إعداد الموازنة وتم التوافق على تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للسنة المالية 2023

الموازنة الشباب تمويل المبادرات الرئاسية الرياضة وزارة المالية

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