نقيب المحامين يلتقي نقباء 5 فرعيات.. ويوافق على عدد من الطلبات

التقى عبد الحليم علام، قنمچ نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، عددًا السادة النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، بالإضافة إلى عدد من السادة المحامين، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة.

وعقد نقيب المحامين اجتماعا مع حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، والأستاذ محمد خليل نقيب محامي طنطا، والأستاذ الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، والأستاذ إبراهيم عبدالرحيم نقيب محامي الإسماعيلية، والأستاذ محمد الصياد نقيب محامي شمال الدقهلية.

وبحث نقيب المحامين، عددًا من الطلبات المختلفة المقدمة إليه من الحضور، وقام بالموافقة على بعض الطلبات التي تيسر على السادة المحامين، وإحالة البعض الأخر إلى اللجان المشكلة من قبل سيادته لبحثها والبت في أمرها.

ويحرص عبد الحليم علام، على التواجد يوميَا في مكتبه بالنقابة العامة، من الساعة العاشرة صباحًا، لمتابعة الأمور النقابية المختلفة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المحامين.