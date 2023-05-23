وزير الخارجية التونسي يؤكد العلاقات العريقة بين بلاده والعراق

أكد نبيل عمّار، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، العلاقات العريقة القائمة بين بلاده والعراق وبالحركية التي يشهدها التعاون في الآونة الأخيرة، موضحا حرص بلاده على مزيد تعزيزه واثراء مجالاته، خاصة في أفق انعقاد الدورة 17 للجنة المشتركة التونسية-العراقية برئاسة وزيري خارجية البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجيّة اليوم الثلاثاء عبد الحكيم القصاب، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بتونس.

من جانبه، أشاد القائم بالأعمال العراقي بمتانة العلاقات التّاريخيّة بين البلدين، معربا عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه التّعاون بينهما، ومبرزا حرص بلاده على مزيد تعزيزه وفتح آفاق جديدة أمامه.

