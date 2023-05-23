الأهلي ينفرد بصدارة الدوري بعد الفوز على إنبي 2-0

فاز النادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التى أقيمت على إستاد القاهرة في الجولة الـ29 من منافسات الدوري.

وسجل محمد شريف الأول من تسديدة في الدقيقة 30، وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الدقيقة 35 من تسديدة صاروخية يفشل حارس إنبي في إخراجها.

ويتصدر النادي الأهلي الدوري برصيد 56 نقطة ،وتوقف إنبي في المركز الـ10 برصيد 36 نقطة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.