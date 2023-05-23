أول تعليق من النادي الأهلي على تصدره الدوري الممتاز

علقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي تصدر النادي الأهلي للدوري الممتاز وفوزه علي إنبي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر الفيس بوك: "وحيدًا على الصدارة.. وحيدًا بلا خسارة 🔝

الأهلي يرفع رصيده إلى 56 نقطة متربعًا على قمة جدول الدوري بالفوز على إنبي بهدفين دون رد ".



فاز النادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التى أقيمت على إستاد القاهرة في الجولة الـ29 من منافسات الدوري.

وسجل محمد شريف الأول من تسديدة في الدقيقة 30، وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الدقيقة 35 من تسديدة صاروخية يفشل حارس إنبي في إخراجها.

ويتصدر النادي الأهلي الدوري برصيد 56 نقطة ،وتوقف إنبي في المركز الـ10 برصيد 36 نقطة