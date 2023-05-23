عضمي اتكسر.. إنقاذ عامل ديليفري سقط في حفرة بأكتوبر

روى عبد الله خليفة عامل الديلفري الذي سقط في حفرة في مدينة 6 أكتوبر تفاصيل واقعة إنقاذه.

وقال عبد الله خليفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون”، :" مخلص جيش بقالي 20 يوم واشتريت مكنة من ثلاثة أيام عشان أشتغل ديلفري ووصلت أوردر لفيلا وكنت رايح أوصل أوردر".

وأضاف :" مكنتش معدي من طريق رئيسي، ومكانش فيه ساتر ترابي ولا علامات، ووقعت في البلاعة على ضهري، والموتوسيكل نزل عليا، وعضمي اتكسر، ومركب شرائح ولدي كسر في الظهر".

واصل : “ كلمت ابويا وقلتله سامحني لو زعلتك لأني شوفت الموت بعيني وحسيت انه بيقرب مني جداً وأول ماوقعت شعرت بألم مبرح وفقدت الوعي”.