بعد حصولة على رجل المباراة.. كهربا يحتفل بـ محمد شريف على طريقته

وجه محمود كهربا لاعب الاهلي رسالة إلى محمد شريف بعد حصوله على رجل مباراة الأهلي وإنبي.

ونشر كهربا صورة لـ محمد شريف عبر حسابه الشخصي انستجرام، وعلق علي الصورة قائلا :"الهداف".



فاز النادي الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين في المباراة التى أقيمت على إستاد القاهرة في الجولة الـ29 من منافسات الدوري.

وسجل محمد شريف الأول من تسديدة في الدقيقة 30، وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الدقيقة 35 من تسديدة صاروخية يفشل حارس إنبي في إخراجها.

ويتصدر النادي الأهلي الدوري برصيد 56 نقطة ،وتوقف إنبي في المركز الـ10 برصيد 36 نقطة