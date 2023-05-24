نجم الأهلي السابق يوجه نصيحة لطاهر محمد طاهر..ويكشف سبب استعادة ديانج لمستواه

أكد محمد عبدالجليل، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لديه إصرار شديد على مشاركة بعض اللاعبين بشكل أساسي، خصوصا علي معلول ومحمد هاني وبيرسي تاو، بالإضافة لثلاثي الوسط حمدي فتحي ومروان عطية وديانج، وهو ما يعرضهم للإجهاد.

وقال نجم النادي الأهلي السابق في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "قد يكون كولر لديه فكر خاص بنهائي دوري الابطال أمام الوداد، لكن اعتقد أنها سيقوم بإجراء عدة تغييرات في التشكيلة خلال المواجهة المقبلة في الدوري، وقلق للغاية من إمكانية اصابة بيرسي تاو، ونفس الأمر بالنسبة لثلاثي الوسط".

وأضاف: "الدوري المصري لا يستدعي مشاركة 3 لاعبين في وسط الملعب، لكن كولر يخطط لأمور تكتيكية معينة، وأحمد قندوسي لعب اليوم في مركز الجناح وهو يمتلك المهارة، لكن بالتأكيد بيرسي تاو أفضل للأهلي، واعتقد أن كولر أشرك اللاعب الجزائري من أجل تجربته فقط".

وزاد: "أقول لطاهر محمد ابتعد عن المراوغات، وعليك التعاون مع زملائك فقط، هو لاعب تكتيكي وليس مهاري، ولذلك عليه التركيز فقط داخل المستطيل الأخضر، وعدم الانشغال بتسجيل الأهداف".

وواصل: "ابتعاد علي لطفي عن المباريات بالاضافة للشد العصبي ورغبته في عدم استقبال أهداف، وراء الإصابة، وهو سقط بشكل غريب ولم يتعرض لأي احتكاك، ولكن مصطفى شوبير حارس جيد للغاية

وكشف عبدالجليل، أن أليو ديانج بدأ يستعيد مستواه بفضل كولر، الذي قام باستبعاده من بعض المباريات وأشرك بدلا منه لاعبين آخرين، ولذلك بدأ اللاعب المالي يعود من جديد للقتال مع زملائه في التدريبات، خوفا على فرصته في خوض تجربة احترافية.