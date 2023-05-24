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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يسلم أربعة عقود عمل للمواطنين عقب زيارته للدلجمون

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بتسليم 4 عقود عمل بالقطاع الخاص لأربعة منتفعين من أبناء قرية الدلجمون مركز كفر الزيات من الفئات الأكثر احتياجا وذوي الهمم وذلك بعد تلقي طلباتهم أثناء الزيارة التي تمت السبت الماضي والتي دشنت خلالها فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بمركز كفر الزيات.

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ومن جانبهم أعرب المواطنين عن سعادتهم الغامرة لسرعة الاستجابة وتلبية مطالبهم مقدمين الشكر لمحافظ الغربية الذي أكد لهم على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تهتم فقط بالبنية التحتية والمشروعات بل تمتد لبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا مما يحقق العدالة في ظل الجمهورية الجديدة، جاء ذلك بحضور الأستاذ  أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية.

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الدكتور الجمهورية الجديدة الجمهورية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الفئات الأكثر احتياجا

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