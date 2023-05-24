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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يتغنى بـ كولر: "المنافسين بيخافوا يخسروا كتير"

صدى البلد

أثنى ضياء السيد نجم الأهلي السابق، على مارسيل كولر مدرب الأهلي الحالي مشددا على أن منافسي الأهلي يخشون الهزيمة منه بنتيجة كبيرة.
يأتي ذلك بعد فوز الأهلي على إنبي بهدفين دون رد، في إطار منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.
قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مارسيل كولر وصل الأهلي إلى حالة أمان، ودرجة كبيرة من التناغم بين جميع اللاعبين وليس 11 لاعبا فقط" 
واختتم: "الأهلي يلعب بثقة مع كولر، وتلك الثقة نُقلت للجمهور، ولا أريد أن أقول أن الخصوم مرعوبة، ولكن هناك حرص من المنافسين بألا يخسروا كثيرا"
 

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