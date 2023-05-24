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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنيدي يمازح حلمي بصورة فوتوشوب..والأخير يرد: مش أنا اللي يتعمل معايا كده

هنيدي واحمد حلمي
هنيدي واحمد حلمي

مازح الفنان محمد هنيدي الفنان أحمد حلمي ونشر صورة لهم معدلة بالفوتوشوب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب هنيدي:"فينا نظارات من بعض،يارب ما ينشر الصورة الحقيقية".

كما رد عليه الفنان أحمد حلمي ونشر الصورة الأساسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب حلمي:"مش انا يا هنيدي اللي يتعمل معايا كدا انا محتفظ بنسخة من الاصل".

 

كشف  النجم محمد هنيدي في تصريح خاص لصدى البلد  حقيقي بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية .

وقال محمد هنيدي :" لم نبدأ التصوير كما أشيع ولكننا مازلنا في مرحلة التحضير للعمل". 

أحمد حلمى محمد هنيدي

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