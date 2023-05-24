مختار مختار: كل لاعبي الأهلي مؤهلون للتواجد أساسيا

أكد مختار مختار، أنه يتمنى قيام مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بإجراء عملية التدوير مع لاعبي الفريق بشكل أكبر من ذلك، خوفًا من الإصابات والإجهاد قبل نهائي إفريقيا، مشددًا على أن هناك لاعبين كثيرين مؤهلين للعب بشكل أساسي.

وقال مختار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: أرى أن هناك العديد من اللاعبين مؤهلين للمشاركة بصفة أساسية مع الأهلي، وكولر عليه أن يكون أكثر جراءة، في الدفع بمزيد من العناصر، خصوصا أن لاعبي الفريق الأحمر مستواهم جيد.

وأضاف: يجب أن يكون هناك مزيد من الثقة في اللاعبين، مثلًا كان على الجهاز الفني للأهلي مشاركة علي لطفي منذ فترة طويلة، وعدم الانتظار لإصابة محمد الشناوي، ويجب الإشادة بدخول لاعبي الوسط عمرو السولية وقبله حمدي فتحي إلى منطقة جزاء المنافسين.

وأكمل: ثلاثي وسط الأهلي يقدم مستوى مميز للغاية، في الفترة الأخيرة، وهم سر تفوق الفريق على أي منافس.