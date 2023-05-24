عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مختار مختار: كل لاعبي الأهلي مؤهلون للتواجد أساسيا

صدى البلد

 

أكد مختار مختار، أنه يتمنى قيام مارسيل كولر  المدير الفني لفريق الأهلي بإجراء عملية التدوير مع لاعبي الفريق بشكل أكبر من ذلك، خوفًا من الإصابات والإجهاد قبل نهائي إفريقيا، مشددًا على أن هناك لاعبين كثيرين مؤهلين للعب بشكل أساسي.

وقال مختار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: أرى أن هناك العديد من اللاعبين مؤهلين للمشاركة بصفة أساسية مع الأهلي، وكولر عليه أن يكون أكثر جراءة، في الدفع بمزيد من العناصر، خصوصا أن لاعبي الفريق الأحمر مستواهم جيد.

وأضاف: يجب أن يكون هناك مزيد من الثقة في اللاعبين، مثلًا كان على الجهاز الفني للأهلي مشاركة علي لطفي منذ فترة طويلة، وعدم الانتظار لإصابة محمد الشناوي، ويجب الإشادة بدخول لاعبي الوسط عمرو السولية وقبله حمدي فتحي إلى منطقة جزاء المنافسين.

وأكمل: ثلاثي وسط الأهلي يقدم مستوى مميز للغاية، في الفترة الأخيرة، وهم سر تفوق الفريق على أي منافس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-5-2023

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

ترشيحاتنا

«البارالمبية» تعلن عن تنظيم مصر 3 بطولات دولية وإنشاء أول شركة استثمار رياضي

مهمة تاريخية لخدمة البشرية.. تفاصيل رحلة رائدين سعوديين إلى الفضاء|تفاصيل

مخالفة جديدة| إحالة بوريس جونسون للشرطة.. ما الأمر؟

بعد تراجعه.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

سعر عيار 18 اليوم 23-5-2023

تأثير أزمة الدين الأمريكي على العالم.. كيف تستفيد مصر وماذا لو فشلت واشنطن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطبخ بفساتين جريئة.. بلوجر تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بفستان كب مجسم.. جيجي حديد تستعرض رشاقتها خلال ظهورها بمهرجان كان

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ