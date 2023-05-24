المحلل الفني لفيريرا: الاهلي فيه 20 لاعبا مميزا وأفضلهم الشناوي وديانج

شارك الإعلامي مهيب عبد العادي تصريح المحلل الفني لفيريرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب مهيب عبد الهادي:"المحلل الفني لفيريرا عبر اللعيب: الاهلي في 20 لاعب مميز وافضلهم الشناوي وديانج".

توج محمد شريف مهاجم النادي الأهلي بجائزة رجل المباراة من رابطة الأندية المحترفة، في مباراة فريقه أمام إنبى، التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويتربع الأهلي على قمة بطولة الدوري برصيد 54 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات