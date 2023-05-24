مهيب عبد الهادي يفتح النار على مدرب الزمالك |تفاصيل

علّق الإعلامي مهيب عبدالهادي علي مدرب الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مهيب عبد الهادي: "لازم نعرف مين العبقري اللي جاب اوسوريو للزمالك.. راجل ضيع شخصية الفرقة وأول مرة ألاقي مدرب حاطط إيده على خده بالشكل ده!!".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة من الانقسام داخل نادي الزمالك، حول مصير الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، سواء بالإبقاء عليه أو رحيله.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البعض يطالب برحيل المدير الفني من منصبه، والبعض يرى بأن يتم الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم الجاري".

وأضاف أمير هشام: "من المقرر أن يعقد مجلس إدارة النادي جلسة مع المدرب لتوضيح له بعض النقاط حال التزامه سوف يستمر، إذا لم يتم تعديل طريقة لعبه سوف يتم إقالته".