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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل جديد لـ قائد فاجنر بشأن السيطرة على باخموت

قائد فاجنر
قائد فاجنر

أعلن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجوزين، أن قواته قامت بتمشيط جميع المناطق في مدينة باخموت الأوكرانية، وكلها الآن تحت السيطرة.

وأضاف بريجوزين أن قواته ستسلم مواقعها بباخموت للجيش الروسي وستخرج منها بشكل منظم حتى مطلع الشهر المقبل. 

وكان دينيس بوشلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، رفع علم المنطقة فوق أحد المباني الإدارية الباقية في باخموت، والتي سيطرت عليها روسيا بعد عدة أشهر من المعارك الدامية.

وكتب بوشلين في قناته على “تلجرام”: "تم رفع العلم الروسي بالفعل فوق باخموت في وقت سابق، ذهبت إلى المدينة المحررة لتعليق علم جمهورية دونيتسك الشعبية ومرة ​​أخرى لتفقد المستوطنة لفهم الإجراءات ذات الأولوية".

يذكر أن وزارة الدفاع الأوكرانية، أكدت أمس الثلاثاء، أن قواتها لا زالت تسيطر على مواقع في جنوب غرب باخموت.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار، الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الحافة الجنوبية الغربية لمدينة باخموت.

وكتبت على تطبيق المراسلة "تيليجرام" أن قوات كييف أحرزت بعض التقدم شمال وجنوب باخموت.

وأضافت أن "القوات الروسية، التي تقول إنها سيطرت المدينة نفسها، كانت تستمر في إزالتها من المناطق التي يسيطرون عليها".

وأشارت وزيرة الدفاع الأوكرانية ، إلى أن وتيرة القتال داخل باخموت انخفضت بشكل كبير.

فاجنر باخموت باخموت الأوكرانية روسيا الجيش الأوكراني

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