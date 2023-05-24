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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عقب الأوضاع الراهنة.. برلماني سابق: وجود وزير وتشكيل مجلس اقتصادي بات فرضًا|فيديو

باسل عادل
باسل عادل

أكد البرلماني السابق باسل عادل، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تستدعي حلول غير تقليدية ووجود مجلس اقتصادي ووزير للاقتصاد يتولى التنسيق بين كافة السياسات سواء المالية أو النقدية  وغيرها أصبح وجوده فرضاً .

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  وتابع باسل عادل في تصريحات للإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة اخيرة” المذاع على قناة “أون”: الأوضاع الاقتصادية الراهنة معروفة الأسباب سواء على الصعيدين العالمي أو المحلي والأزمة العالمية كانت كاشفة لكثير من الأوضاع المحلية  ومن شارك في أزمة أو كان سبباً فيها ليس بالضرورة أنه يستطيع أن يكون جزءًا من الحل".

 

وعن الأداء البرلماني قال باسل عادل: "تقريباً لا يوجد تيار معارض في البرلمان، ومافيش معارضة  تقريبا في البرلمان عددهم 6 أو 7 بيحاولوا على استحياء والبرلمان يحتاج للتغير وأن يكون شكله مختلفًا، والمصريون لايشعرون بوجود البرلمان وهذه مشكلة كبيرة".

 

وتابع باسل عادل :" الأحزاب بأنواعها لا تمتلك أيديولوجية واضحة، قائلاً: " مافيش أيديولوجيات مفهومة  للأحزاب مثلاً وفيه بعض الأحزاب  بتتكسف تقول إنها أحزاب ليبرالية رغم أن الليبرالية المصرية لها جذور على مستوى المنطقة".

برلماني باسل عادل الاقتصاد مصر اخبار التوك شو

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