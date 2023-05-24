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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي: هدف أسوان في مرمى البنك الأهلي صحيح.. فيديو

صدى البلد

أكد محمد صلاح عبد الفتاح، الخبير التحكيمي، أن قرارات الحكم محمد الحنفي في مباراة أسوان والبنك الأهلي في الألعاب التي أثارت جدلًا تحكيميًا كانت "صحيحة"، حسب رأيه.

أشار عبد الفتاح، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش"، مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن يتفق مع قرار الحكم محمد الحنفي وحكم تقنية "الفار" طارق مجدي في صحة هدف أسوان في مرمى البنك الأهلي، وفي صحة القرار أيضًا الخاص باحتساب ركلة جزاء للبنك الأهلي ضد أسوان.

وقال عبد الفتاح: "لو ركزت مع لاعب أسوان لو أيده اتفردت أو هناك دفعة كانت هذه ستكون مخالفة لكن هذا لم يحدث، ووضعية الاصطدام حدث نتيجة سباق على الكرة بين لاعب أسوان ولاعب البنك الأهلي".

وبالنسبة لركلة جزاء البنك الأأهلي، قال الخبير التحكيمي: "هناك نص في الكرة يقول وضع اليد المبرر، لكن ارتقاء اللاعب في الهواء في حالة لاعب أسوان ووضع يده غير طبيعية واستدعاء طارق مجدي للحكم محمد الحنفي كان قرارًا سليمًا وركلة الجزاء صحيحة".

وفاز البنك الأهلي على حساب أسوان بهدفين مقابل هدف لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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