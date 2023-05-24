حرب المستقبل .. استعدادات الاتحاد الأوروبي للسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أدرك الاتحاد الأوروبي أنه أصبح أسيرا لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدول شرق أسيا، وخصوصا الصين، لذلك قرر أن يخوض حرب المستقبل وبدأ في تجهيز أدوات تلك الحرب، حيث يريد الاتحاد الأوروبي بناء تقنيات الغد، ولكن تلك الحرب لها تكاليف باهظة من أجل توطين تلك الصناعات المكلفة داخل أوروبا، مع تحمل فرق أسعار التكلفة بالمقارنة بدول شرق أسيا، وهنا يكون السؤال المطروح، هل ستدفع الدول ثمنها؟

ووفق ما نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فمن المنتظر أن تكشف بروكسل قريبًا عن مخطط لمساعدة المصنعين الأوروبيين، ولكن مع استنفاد الموارد المالية للبلدان بالفعل، سيكون من الصعب العثور على أموال إضافية، وقد جاء إعلان العام الماضي عن إنشاء صندوق سيادة الاتحاد الأوروبي ردًا على مخاوف من تخلف الاتحاد الأوروبي عن براعته الصناعية.

تقنيات مصنوعة في أوروبا .. تحدى صعب

ووفق تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد تعهد مسؤولو الاتحاد الأوروبي بصياغة صندوق يضمن أن تقنيات الغد مصنوعة في أوروبا، ولكن هم فقط لا يعرفون من أين سيأتي المال، حيث تدور المعركة الأخيرة حول ما يسمى "صندوق السيادة الأوروبي"، وهو اقتراح روجت له رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لأول مرة العام الماضي، لكنه يواجه الآن رياحًا معاكسة.

ويعد أكبر معوقات هذا المخطط هو مواجهة المواطنين لأزمة تكاليف المعيشة واستمرار التضخم في الارتفاع بشكل عنيد، وهو ما يجعل دول الاتحاد الأوروبي ليست حريصة على تقديم أموال إضافية للمخطط، والذي يهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية المحلية في أوروبا وإنتاج التكنولوجيا الخضراء، وذلك مع خروج الاتحاد الأوروبي بضع سنوات فقط من قراره المثير للجدل بتحصيل مبالغ ضخمة من الديون المشتركة لتمويل صندوق التعافي من الأوبئة، فإن الرغبة في تراكم المزيد من الديون لا تكاد تذكر.

هل تتخلف أوروبا عن سباق أمريكا والصين؟

وشرح تقرير بوليتيكو، أن هذه الحالة التي يعيشها الاتحاد الأوروبي قد وضعه في حالة من الصعوبة بمكان، حيث تتفق معظم الدول على أن أوروبا يجب أن تتحرك بسرعة لمواكبة الولايات المتحدة والصين حيث تقومان بتوجيه مبالغ ضخمة من الإعانات إلى تصنيع التقنيات النظيفة، وفي الوقت نفسه، تشعر العديد من الدول بالقلق بشأن خطط الاتحاد الأوروبي التي تتطلب المزيد من اليورو أو الديون.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي من بين عشرات أو نحو ذلك من الدول الأعضاء التي تتخوف تقليديًا من رش أموال الاتحاد الأوروبي: "من الناحية السياسية ، سيكون من الصعب بيعها، ففكرة أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى المزيد من المال عندما يشعر المواطنون بالألم هي فكرة صعبة."

درس أوكرانيا يدفع للمخاطرة

ومع ذلك، فإن المخاطر بدعم التحرك فى تلك المعركة تعد مخاطرة كبيرة، فقد دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى الوطن مدى أهمية ضمان البلدان لسلاسل إمداد الطاقة والتكنولوجيا الخاصة بها لا تعتمد على العواصم المقاتلة مثل موسكو أو بكين، وفي الوقت الذي تخلصت أوروبا من العديد من الروابط مع روسيا، فإنها لا تزال تعتمد بشدة على الصين في تقنيات الجيل التالي الرئيسية.

وكشفت فون دار ليون، المديرة التنفيذية العليا للاتحاد الأوروبي، لأول مرة عن خطابها خلال خطاب حالة الاتحاد في الخريف الماضي، وأعلنت أن صندوق السيادة التابع للاتحاد الأوروبي سيضمن "صناعة مستقبل الصناعة في أوروبا" ، متعهدة باقتراح الصيف، وقد جاء هذا الإعلان ردًا على مخاوف من تخلف الاتحاد الأوروبي عن براعته الصناعية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتطوير منتجات المستقبل للحد من تغير المناخ.

الصين رائدة وأمريكا تخصص 400 مليار دولار

وقد استثمرت الصين بكثافة في هذا القطاع ، بينما فاجأت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي في الصيف الماضي بقانون خفض التضخم الخاص بها ، وهو مشروع قانون خصص ما يقرب من 400 مليار دولار لدعم التكنولوجيا النظيفة لجذب الشركات التي توافق على تصنيع المنتجات محليًا.

لذلك فإن اقتراح إنشاء صندوق سيادي هو مجرد المرحلة الأخيرة في جهود المفوضية لتعزيز الصناعة المحلية والمنافسة عالميًا في كل شيء من إنتاج الرقائق الدقيقة إلى المواد الخام المهمة إلى استخدام الهيدروجين، ويتبع إجراءات مثل قانون الرقائق ، الذي يهدف إلى دعم النقص في تصنيع الرقائق ، وقانون Net-Zero Industry Act ، المصمم لتوسيع نطاق إنتاج التقنيات النظيفة في الاتحاد الأوروبي، كما تحركت بروكسل لتخفيف قواعد المساعدات الحكومية مؤقتًا للسماح للبلدان بدعم الشركات المحلية استراتيجيًا.

تحدي سياسي صعب

وفي ظل أن الصندوق الجديد سيدعم أيضًا المشاريع الإستراتيجية على مستوى الاتحاد الأوروبي - كل شيء من الهيدروجين إلى أشباه الموصلات والتقنيات الحيوية، ومع اقتراب الموعد النهائي في الصيف، قثد ثبت أن التحدي السياسي الواقعي المتمثل في بناء الدعم لتلك الخطة صعب، حيث تسقط الانقسامات على أسس مألوفة - سواء داخل المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ، التي سيتعين عليها أولاً اقتراح الخطة ، وبين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي سيكون لها الكلمة الأخيرة.

وكالعادة ، تقاوم بعض دول الشمال "المقتصدة" تقليديًا أي شيء قد يتطلب منهم جمع المزيد من الأموال، فهم قلقون بشكل خاص من أي إشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يتحمل المزيد من الديون المشتركة ، نظرًا لأن أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع وأن مدفوعات ديون الاتحاد الأوروبي الحالية آخذة في الازدياد بالفعل.

انقسام بأوروبا رغم الفرص

وعلى العكس من ذلك، هناك عناصر قوية مؤيدة لتلك الخطة، حيث كانت فرنسا، التي تتمتع بنفوذ كبير في بروكسل، وواحدة من أقوى الأصوات التي تدعو إلى المزيد من أدوات الاتحاد الأوروبي لبدء التصنيع الأوروبي، وتتمتع فون دير لاين أيضًا بدعم قوي لخطتها داخل المفوضية، بما في ذلك الضاربون الكبار مثل مفوض السوق المنفردة تييري بريتون وباولو جينتيلوني ، مفوض الاقتصاد.

ولكن لا يزال الانقسام مؤثر في قرار دول الاتحاد، فقد تعثر جنتيلوني على الاقتراح في مؤتمر عقد في فلورنسا في وقت سابق من هذا الشهر، بحجة أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى توحيد منهجه لدعم الشركات المحلية، وقال: "أعتقد أنه من الواضح أننا بحاجة إليها، حيث لا يمكننا المشاركة في هذا السباق الصناعي العالمي بوجود 27 طريقة مختلفة فقط لدعم الشركات، ونحن نحتاج على الأقل إلى توحيد قواتنا لدعم المشاريع المشتركة التي تحتاج إلى نطاق أوروبي، والتي لها قيمة مضافة أوروبية واضحة ".