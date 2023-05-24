فرج عامر يُفجّر مفاجأة عقب هزيمة سموحة من فاركو .. تفاصيل

علّق المهندس فرج عامر علي خسارة سموحة من فاركو في الثانية الأخيرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب فرج عامر :"سموحة خسر من فاركو في آخر ثانية، شيء ما كنت أتمناه ولكن هناك أسبابًا أهمها فرق في الإمكانيات الفنية كبير جدًا".

وأكمل:" سموحة يلعب بلا أنياب لا يوجد مهاجم يستطيع استغلال الفرص في هذه المباراة وفي مباراة فيوتشر ،ومع ذلك دخل في مرمانا هدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع".

وأختتم: "ومع ذلك كرة القدم فيها كل شيء ودي حلاوتها ومرارتها ، بالمناسبة برشلونة بطل الدوري الاسباني اتغلب من فريق بلد الوليد في هذا المساء".

حقق فريق فاركو الفوز بهدف نظيف أمام سموحة في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وأحرز محمود حمادة نجم فاركو الهدف الأول من تسديدة صاروخية في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وهذه النتيجة ارتفع رصيد فاركو إلى النقطة 40 بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 35 نقطة.