مهيب عبد الهادي: الاستثمار الرياضي الرابح الأكبر منه الجماهير

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي عن ربح الاستثمار الرياضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مهيب: “الإستثمار الرياضي الرابح الأكبر منه هي الجماهير.. واللي عايز يألف موضوع ويخترع حوارات في خياله أنا مش مسؤول عنها.. احنا بنطرح أفكار للصالح العام فقط”.

ويذكر أنه قد شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات كولر بشأن ارتداء معلول شارة الكابتن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مهيب عبد الهادي: "كولر عن موضوع ارتداء معلول شارة الكابتن : هناك قواعد صارمة في الأهلي بشأن من يرتدي شارة الكابتن ، وأنا عارف إن الجمهور بيتكلم كتير عن موضوع الكابتن ده ، لكن انا مش هعمل حاجة على سبيل المجاملة ، ومش هطلع ده وهنزل ده عشان حد يلبس شارة الكابتن".

وأكمل: "الأمور كلها بتمشي حسب التقييمات الفنية وحسب اللي أنا محتاجة في الملعب ، ولو الجمهور شايف إن ده غلط ، يبقى خلاص الجمهور يجي هو يدير وأنا هقعد في البيت".