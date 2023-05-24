أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة متميزة، معتمدة على الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد، بخطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني، نستعرض ابرز المعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

يدعى محمد الخطيب، بدأ حياته العملية كموظف مبيعات حتى وصل لـ منصب مدير مبيعات في إحدى الشركات، ترك المبيعات واتجه إلى التدريبات واللياقة البدنية والتغذية.