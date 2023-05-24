وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد الأعمال الإنشائية بالقرية التراثية بشرم الشيخ |تفاصيل

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء الأعمال الإنشائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ يرافقها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة سحر نصر الرئيس التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري .

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن الأعمال تتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأشار المحافظ إلى أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية و 2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

ولفت المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية و مدرجات الجمهور والوحدة البيطرية وفرشها، و المرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، ومسجد ، وجار الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الاعمال الجمالية بها.

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني لسباقات الهجن والتراث، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

من جانبها أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالأعمال التي تمت مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بتنظيم المعارض الخاصة بالمشغولات البدوية و اليدوية، وضمان استدامتها .



جاء ذلك علي هامش فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول «بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية» والذي تنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية والتي تتم فعالياته بمدينة شرم الشيخ.

قرية التراث

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