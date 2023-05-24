فيات تستعرض التصميمات الداخلية لسيارتها الجديدة |صور

كشفت شركة فيات عن مفهوم جديد للسيارة الداخلية مستوحى من مصنع Lingotto الشهير في تورينو بإيطاليا.

وتم تعيين التصميم الداخلي لتشكيل السيارتين الكهربائيتين التاليتين للعلامة التجارية (ذكرت سابقًا بواسطة Autocar أنهما إحياء لباندا وبونتو)، ويتميز التصميم الداخلي بسلسلة من الإشارات المأخوذة من المبنى.

فيات تستعرض التصميمات الداخلية لسيارتها الجدي

ويتمثل موضوعها البيضاوي في شكل شجاع على شكل مسار اختبار سطح المصنع، وتتميز عجلة القيادة بمقياس سرعة وشاشة عرض تروس مدمجة وتشارك شكلها البيضاوي مع الكونسول الوسطي الدوار ولوحة القيادة الشبكية.

فيات تستعرض التصميمات الداخلية لسيارتها الجدي

وتقف شاشة اللمس المعلوماتية والترفيهية المستطيلة فخورة بلوحة القيادة وتعرض علامة Fiat النصية الأصلية ، على غرار اللافتة الخرسانية أعلى مبنى Palazzina في Lingotto.

ومن غير المرجح أن ينتج الترتيب غير التقليدي للمقاعد الخلفية بدلاً من المقعد التقليدي، لكنه يشير إلى أن فيات تستكشف طرقًا لجعل السيارات أخف وزناً وأرخص.

وصرح الرئيس التنفيذي أوليفييه فرانسوا سابقًا لـ Autocar بأن العلامة التجارية ملتزمة بتشكيلة مستقبلية تركز على السيارات الصغيرة.

فيات تستعرض التصميمات الداخلية لسيارتها الجدي

ويعود مقطع الفيديو الترويجي أيضًا إلى الشعار القديم ذي الأربعة خطوط ويبرزه باعتباره "علامة المستقبل"، مما يشير إلى أن شركة فيات قد تعود إلى هذه العلامة التجارية.

تم إلغاء أحدث إصدار من هذا الشعار في عام 2003 ، واستخدمت العلامة التجارية مزيجًا من الكلمات النصية والشعارات الشبيهة بالدرع منذ ذلك الحين.

وقال فرانسوا: "في شركة فيات ، نعتقد أن اللينجوتو والمضمار يمثلان معلمًا بارزًا يستحقان أن يصبحا علامات تصميم.

ويعتبر موقع Lingotto محوريًا في تاريخ شركة فيات ، حيث تم افتتاحه في عام 1923 باعتباره ثاني أكبر مصنع للسيارات في العالم ، بعد مجمع Ford's River Rouge في ميشيجان بالولايات المتحدة.

وتميز المبنى المكون من خمسة طوابق بخط تجميع متصاعد ، حيث يستضيف كل مستوى مرحلة مختلفة من الإنتاج ، تنتهي بتجربة قيادة على السطح.

فيات تستعرض التصميمات الداخلية لسيارتها الجدي

وتم بناء العديد من سيارات مجموعة فيات بما في ذلك 500 'Topolino' وخليفتها بعد الحرب في Lingottoحتى عام 1982.

وبعد ذلك تم تحويله إلى مجمع تجزئة وثقافي يستضيف معارض فنية ومتاجر ومقاهي وفندق، واستضافت مؤخرًا حدث إزاحة الستار عن Abarth 500e.