استعدادًا لموسم الصيف.. خريطة لتوزيع المُنقذين على طول الساحل بالعريش

عقد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، محافظة شمال سيناء، الاجتماع التنسيقي بين إدارات الخدمات برئاسته، وبحضور السكرتير العام للمجلس، ومدير عام الشباب والرياضة، وشركة المياه والإسعاف والإدارة الهندسية والبيئة، والموارد البشرية، ورئيس منطقة الساحل والمساعيد، والعلاقات العامة، وذلك لوضع خطة عمل خلال فترة الصيف، ووضع خريطة لتوزيع المُنقذين على طول الساحل بالعريش.



وأكد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء أنه تم رفع كفاءة الكورنيش البحري، تنفيذًا لقرارات المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن استعدادات المحافظة لفصل الصيف.. وأضاف أنه تم إجراء أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء لإنارة الكورنيش.

كما تم تكليف الإدارة الهندسية بسرعة الانتهاء من صيانة وتجهيز الحمامات وتشغيلها لخدمة رواد الشاطئ على طول مناطق الخدمات الساحلية .

توزيع المنقذين:

وانتهي الاجتماع بالتوصيات الآتية:

_وضع خريطة لتوزيع المنقذين على طول الساحل بالعريش مع استخدام الإعلام الملونة التي توضح حالة البحر من خلال مديرية الشباب والرياضة.



_تركيب عدد 3 لوحات إرشادات تحذيرية لكل قطاع ساحلي تحدد المواعيد المسموح بها لنزول البحر من الساعة 8 صباحا حتي غروب الشمس وحظر نزول مياه البحر ليلا ومتابعة ذلك من خلال المجلس، بالتنسيق مع مشرفي الشباب والرياضة .

_ضرورة انتهاء الإدارة الهندسية من صيانة وتجهيز دورات المياه وتركيب خزانات علويه ومتابعه تشغيلها بمعرفة رؤساء مناطق الخدمات .

_سرعة الانتهاء من نظافة الكورنيش بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمجلس ، وشركة النظافة تحت إشراف تحسين البيئة وتكليف مجموعات نظافة صباحا ومساء .

_سرعة الانتهاء من صيانة ومراجعة إنارة الكورنيش من خلال قسم الانارة بالإدارة الهندسية .

_أستخراج تصريح أشغال للكافتيريات لشباب الخريجين من خلال الإدارة الهندسية (الاشغالات) ، مع مراعاة عدم السماح لهم بحجز قطاعات بالشماسي ومصادرة شمسيات الكافتريات المستخدمة لمجرد شغل الشاطئ فقط.

_الالتزام بضخ المياه العذبة يوميا علي الساحل والاستعواض بمياة الابار حال قصور العذبه علي مدار اليوم بمعرفه شركة المياة .

_عمل دوريات مرور متابعة صباحا ومساء للحفاظ علي المرافق، بالتنسيق مع الاشغالات لرفع اي أشغال علي جسم الكورنيش من خلال رؤساء مناطق الساحل.



ضرورة التنسيق بين الإدارة الهندسية (اشغالات) مع المرافق لمنع سير الدواب (خيول جمال _حمير ) من الدخول للشاطئ، وكذا منع سير المركبات والدرجات بمختلف انواعها علي الممشي الرئيسى للكورنيش وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور شمال سيناء .

