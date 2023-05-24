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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|أحدث أسعار رينو ميجان 2023 في مصر.. ولو عربيتك أوتوماتيك اعرف أسباب تلف ناقل الحركة ونصائح للحفاظ عليه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

 

بـ 150 ألف جنيه.. مواصفات رينو سانديرو | صور

تعتبر السيارة رينو سانديرو أحد أشهر سيارات الهاتشباك الاقتصادية بالسوق المصرية، وتعتبر أحد أنجح إصدارات الشركة في الفئة الاقتصادية، ويستمر إنتاجها حتى الآن.

 

ارتفاع أسعار هيونداي أكسنت RB .. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي في مصر عن زيادات أسعار طراز أكسنت RB موديل 2023 خلال بداية شهر مايو الحالي .

 

لو سيارتك أوتوماتيك.. أسباب تلف ناقل الحركة ونصائح للحفاظ عليه

يعتبر ناقل الحركة في السيارة أحد أهم الأجزاء الحيوية، ويتسبب الاستخدام الخاطئ والعنيف له لحدوث أضرار كبيرة تتطلب تكلفة عالية لإصلاحه أو تغييره.

 

تبدأ من 415 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان موديل 2023 | صور

يضم السوق المصري العديد من سيارات السيدان الجديدة موديلات 2023، وشهدت مؤخراً عدة زيادات سعرية.

 

5 سيارات فقط موديل 2024 فى مصر .. اعرف سعرها

يشهد سوق السيارات المصرى العديد من التقلبات بسبب ارتفاع الأسعار وقلة المعروض بداخله ، لذلك لم تطرح معظم الشركات موديلات 2024 الجديد ونحن الان فى منتصف عام 2023 كعادتهم الطبيعية .

 

أحدث أسعار رينو ميجان 2023 في مصر| صور

تعتبر السيارة رينو ميجان أحد أشهر وأعرق السيارات من فئة السيدان تواجداً في السوق المصرية، وتتوفر بـ 7 فئات، وتتوفر بنوعين من المحركات، وتختلف التجهيزات والإضافات حسب الفئة.

مصر سيدان هيونداي أوتوماتيك رينو سانديرو

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