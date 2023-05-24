أخبار السيارات|أحدث أسعار رينو ميجان 2023 في مصر.. ولو عربيتك أوتوماتيك اعرف أسباب تلف ناقل الحركة ونصائح للحفاظ عليه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

تعتبر السيارة رينو سانديرو أحد أشهر سيارات الهاتشباك الاقتصادية بالسوق المصرية، وتعتبر أحد أنجح إصدارات الشركة في الفئة الاقتصادية، ويستمر إنتاجها حتى الآن.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي في مصر عن زيادات أسعار طراز أكسنت RB موديل 2023 خلال بداية شهر مايو الحالي .

يعتبر ناقل الحركة في السيارة أحد أهم الأجزاء الحيوية، ويتسبب الاستخدام الخاطئ والعنيف له لحدوث أضرار كبيرة تتطلب تكلفة عالية لإصلاحه أو تغييره.

يضم السوق المصري العديد من سيارات السيدان الجديدة موديلات 2023، وشهدت مؤخراً عدة زيادات سعرية.

يشهد سوق السيارات المصرى العديد من التقلبات بسبب ارتفاع الأسعار وقلة المعروض بداخله ، لذلك لم تطرح معظم الشركات موديلات 2024 الجديد ونحن الان فى منتصف عام 2023 كعادتهم الطبيعية .

تعتبر السيارة رينو ميجان أحد أشهر وأعرق السيارات من فئة السيدان تواجداً في السوق المصرية، وتتوفر بـ 7 فئات، وتتوفر بنوعين من المحركات، وتختلف التجهيزات والإضافات حسب الفئة.