التونسية مريم صراصرة تحرز ذهبية القفز بالزانة في البطولة العربية لألعاب القوى

توجت التونسية مريم صراصرة اليوم بالميدالية الذهبية لمسابقة القفز بالزانة ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 عاما المقامة حاليا بتونس وتستمر حتى 24 مايو الجاري.



كما أحرزت اللاعبة سندة قرمة الميدالية الفضية في مسابقة الإطاحة بالمطرقة حيث حققت 55.87 متر، بينما حققت حصلت اللاعبة رحاب الظاهري علي الميدالية الفضية في نهائي 3000 متر موانع.



ويشارك في البطولة 18 دولة هي: "مصر، البحرين، قطر، الكويت، الجزائر، ليبيا، لبنان، جيبوتي، فلسطين، اليمن، سلطنة عمان، سوريا، المغرب، الإمارات، السعودية، الصومال، تونس، والعراق".