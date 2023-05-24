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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالفستق.. طريقة تحضير المعمول

بالفستق طريقة تحضير
بالفستق طريقة تحضير المعمول

طريقة عمل المعمول بالفستق، يفضل الكثير من الأشخاص تناول الفطور السريع ومن الأفضل المعجنات هي تشعرهم بالشبع ويستطيعون تناول وجبة الغذا باكرا، فإذا كنت من مفضلي تناول المعجنات فى الفطار يمكنك عمل المعمول بالفستق للشي هناء جميل .

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المقادير لعمل المعمول بالفستق 

1جرام طحين او 7 اكواب ( او ممكن استخدام 5 اكواب طحين عادي وكوبين طحين فرخة )

نصف كيلو سمنة او كوبين ونصف بحرارة الغرفة
1 كوب ماء بارد
1كوب سكر عادي
5 ملاعق طعام قطر ( شيرة )
للحشوة:
نصف كيلو فستق حلبي مقطع حسب الرغبة
1 ملعقة طعام سمنة بحرارة الغرفة
5 ملاعق ماء زهر ( اختياري )
5 ملاعق طعام قطر ( شيرة )
 


طريقة عمل العجينة 


نعجن الطحين مع السمنة جيدا
نضع العجين بالبراد لمدة 2 ساعة
نخلط السكر مع الماء والقطر ونسكبهم فوق العجين
نعجن العجين بلطف حتى يتشرب الماء 
نضعه بالبراد لمدة 30 دقيقة
طربقة تحضير الحشوة:
نخلط الفستق مع السمنة والقطر والماء زهر 
نضع الخليط بالبراد لمدة 30 دقيقة
نشكل الفستق على شكل كرات حسب الرغبة
طريقة تحضير المعمول:
نشكل العجين على شكل كرات 
نضع بداخلها الحشوة
نشكلها بالقالب الخاص على شكل اقراص
نضعها بالفرن على درجة حرارة 250 لمدة 15 دقيقة

حرارة الغرفة طريقة عمل المعمول طريقة تحضير المعمول طريقة عمل العجينة المقادير لعمل المعمول بالفستق

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