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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحر الأحمر وجامعة الأزهر توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات وتطوير التدريب الطبي

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أعلن الأستاذ الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توقيع بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على المستشفيات الجامعية وقطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع، ومنسق عام بروتوكول التعاون الطبي بين وزارة الصحة وجامعة الأزهر.

 

يهدف هذا التعاون إلى تنفيذ تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتقديم أفضل خدمة طبية في جميع المنشآت الصحية لمواطني البحر الأحمر وتدريب الأطباء على التقنيات الحديثة في مجالات الطب المختلفة.

 

تم توقيع البروتوكول بحضور الدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات، وكذلك أعضاء المكتب الفني لنائب رئيس جامعة الأزهر، الدكتورة سناء أحمد محمد والدكتورة فاطمة محمد الحسيني.

 

من المتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في تحسين وتطوير الخدمات الصحية في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى تعزيز التدريب الطبي وتبادل المعرفة بين صحة البحر الأحمر وجامعة الأزهر. ويعكس هذا التعاون التزام الجهات المعنية بتحقيق رؤية توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين وتعزيز الخدمة الصحية .

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