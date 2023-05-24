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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يبحث عن عرض مناسب لبيع لاعبه

صدى البلد

كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، مفاجأة بشأن مصير محمد عواد حارس مرمي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامجه:" يبحث نادى الزمالك، عن عرض مناسب لبيع محمد عواد حارس المرمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل عدم الرغبة في استمراره بالوقت الحالي.

وأضاف:" يحصل عواد على مبلغ مالى ضخم، جعل إدارة الزمالك تدرس بيع الحارس والتعاقد مع بديل في ظل تواجد محمد صبحى حاليا.

وتعاقد الزمالك مع محمد عواد في موسم 2019 / 2020.
 

وينتهى تعاقده في 2023 / 2024، ويحصل في الموسم الأول على 10 ملايين جنيه، تتزايد بواقع مليون جنيه في كل موسم، بحيث يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الأخير.

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