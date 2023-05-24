الولايات المتحدة والبرازيل تعربان عن التزامهما بالعمل المشترك للقضاء على التمييز العنصري والعرقي

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل عن التزامهما بالعمل المشترك للقضاء على التمييز العنصري والعرقي.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم الأربعاء - إلى أن (واشنطن) و(برازيليا) عقدتا الاجتماع الأول لخطة العمل المشتركة للقضاء على التمييز العنصري والعرقي وتعزيز المساواة عام 2013.



وأوضح البيان أن خطة العمل تستهدف القضاء على التمييز العنصري والعرقي وتعزيز المساواة، مشيرا إلى أن مناقشات اليوم شكلت خطة عمل مشتركة وركزت على أولويات مهمة تتمثل في زيادة الوصول إلى التعليم وتوفير وصول أكبر إلى الرعاية الصحية ومعالجة العنف وتعزيز العدالة ورعاية الثقافة والحفاظ على الذاكرة.

كما اتفق الجانبان على استكشاف دور المجتمع المدني في خطة العمل المشتركة للقضاء على التمييز العنصري والعرقي وتعزيز المساواة.

