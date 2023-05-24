روسيا تُسلم زيمبابوي 18 مروحية للأغراض الطبية وخدمات الإسعاف

أعلنت مؤسسة (روستيخ) الروسية، تسليم زيمبابوي دفعة من المروحيات المدنية التي ستستخدم للأغراض الطبية وخدمات الإسعاف.



وقال المدير العام للمؤسسة سيرجي تشيميزوف، حسبما أوردت قناة /روسيا اليوم/ الإخبارية اليوم الأربعاء، "إننا نسلم جمهورية زيمبابوي رسميا 18 مروحية من نوع "Ansat" مخصصة لعمليات الإسعاف الجوي وإنقاذ المصابين في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، حيث تم تجهيز كل مروحية من مروحيات الإسعاف الجديدة بمجموعة كاملة من المعدات الطبية للإنعاش والرعاية في حالات الطوارئ".



وأضاف: "أن برنامج الإسعاف الجوي الذي تم إنشاؤه بجهود مشتركة سيكون أول مشروع من نوعه في القارة الأفريقية، والمروحيات الروسية هي سيارة إسعاف طائرة حقيقية ستطير بشكل عاجل للمساعدة في الحالات التي تكون فيها كل دقيقة ثمينة، و ستساعد المروحية في إنقاذ الأرواح، حيث يستغرق النقل التقليدي وقتا طويلا جدا، وبحلول عام 2025 سيتم تسليم 60 طائرة هليكوبتر روسية الصنع إلى جمهورية زيمبابوي".

جدير بالذكر أن هذه الطائرات تعمل في روسيا بمجالات الإسعاف والنقل وعدة مجالات أخرى، وتم في العام الجاري توقيع اتفاقية لتصدير هذه الطائرات للهند أيضا.

