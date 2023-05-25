موازنة البرلمان تناقش مشروع ديوان عام وزارة النقل .. اليوم

أعلن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات اليوم الخميس وذلك على النحو التالي:

وقال سالم إن الاجتماع المقرر عقده اليوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي – الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) عن العام المالي 2023/2024.

والاجتماع الثاني أيضا لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة) عن العام المالي 2023/2024.

و الاجتماع الثالث سيكون في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 25 /5/2023 لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للجهات الاتية (ديوان عام وزارة النقل - الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري- الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) عن العام المالي 2023/2024.