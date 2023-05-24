العثور على شاب مصاب بطعنة وملقى أمام مكتبة بالإسماعيلية

عثرت الأهالي علي شخص مصاب بطعنة بالصدر وملقي أمام مكتبة بالإسماعيلية.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد العثور علي

مصاب بجرح نافذ بالصدر بأرض الجمعيات أمام مكتبة حكايات بنات في الشارع المقابل لأبو عماد للمشويات.

وبحسب التحريات الاولي، إدعاء إعتداء من شخص على المصاب.

وتبين أن المصاب يدعي أحمد طاهر علي السيد، 36 سنة، مقيم بالشيخ زايد، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى مع عدد وجود السلاح المستخدم في الواقعة.

تم الدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل المصاب الي مجمع الإسماعيلية الطبي.

كما تم ابلاغ جهات الاختصاص للتحريات وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.