عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على شاب مصاب بطعنة وملقى أمام مكتبة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثرت الأهالي علي شخص مصاب بطعنة بالصدر وملقي أمام مكتبة بالإسماعيلية.

مصرع تلميذ أسفل عجلات القطار بمركز القصاصين في الإسماعيلية


وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد العثور علي 
مصاب بجرح نافذ بالصدر بأرض الجمعيات أمام مكتبة حكايات بنات في الشارع المقابل لأبو عماد للمشويات.
وبحسب التحريات الاولي، إدعاء إعتداء من شخص على المصاب.

وتبين أن المصاب يدعي أحمد طاهر علي السيد، 36 سنة، مقيم بالشيخ زايد، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمنى مع عدد وجود السلاح المستخدم في الواقعة.

تم الدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل المصاب الي مجمع الإسماعيلية الطبي.

كما تم ابلاغ جهات الاختصاص للتحريات وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية أسفل عجلات القطار مدير امن الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض| سبب الانخفاض وتوقعات الفترة القادمة

أول رد من طارق العشري على رحيل محمود حمادة لـ الزمالك

مقابل 8 ملايين دولار..إعلامي: الشناوي يقترب من الرحيل عن الأهلي للدوري السعودي

مجدي عبد الغني: مسئولو الزمالك يخططون لعدم تجديد عقد شيكابالا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

عيد ميلاد نقابة القلم والكلمة الـ82 | تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

الجار قبل الدار.. ميكانيكي ينهي حياة جاره بدم بارد| والسبب صادم

بسبب ركن سيارة.. مقتل عاطل على يد ميكانيكي في مشاجرة بالقليوبية

ثلاثيني وشقيقته يتعديان على طبيب ومساعده بعيادته الخاصة في سوهاج

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

الصديق قبل الطريق.. طعن صديقه وفر هاربا والسبب صادم

بينهم أطفال.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 24-5-2023

أمريكا تتبرأ من هجوم بيلجورود رغم حصوله بأسلحتها.. ماذا يعني ذلك

طلاب الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام دون شكاوى

سعر صرف الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 مايو 2023

الشاباك يعلن اعتقال أحد سكان أم الفحم بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية

البنك الدولي: الحكومة المصرية أوفت بالتزاماتها في اتفاقية القرض لبرنامج تنمية الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أسرار ستزيل الدهون الزائدة من جسدك.. اكتشفهم

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض| سبب الانخفاض وتوقعات الفترة القادمة

أطعمة لتنشيط الغدة الدرقية.. تعرف عليها

أعراض وأسباب صادمة لالتهاب الأعصاب في القدم.. تعرف عليها

فيديو

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ